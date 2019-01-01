النتائج المباشرة
الانتقالات

رايولا يصل برشلونة لحسم صفقة دي ليخت

التعليقات()
Getty Images
النادي الكتالوني كان قريبًا من الإعلان الرسمي عن صفقة دي ليخت
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وصل مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت قائد أياكس، إلى برشلونة لحسم صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الكتالوني..

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ رايولا وصل صباح اليوم، الجمعة، إلى برشلونة لأجل الاتفاق على صفقة دي ليخت.

وأوضحت أنّ النادي حصل على موافقة اللاعب كما أنّ إدارة أياكس لا تمانع رحيله إلى برشلونة، إلا أنّ رايولا هو سبب تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

اختيارات المحررين

الصحيفة أشارت إلى أنّ وكيل الأعمال الإيطالي طلب الحصول على 20% من قيمة الصفقة عمولة وهو ما قد يصل إلى 14 مليون يورو.

وترى إدارة برشلونة أنّ المبلغ المطلوب أكثر من اللازم، إذ يحصل وكيل الأعمال على من 5% إلى 10% من قيمة أي صفقة.

وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.

إغلاق