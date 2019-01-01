رايولا يصل برشلونة لحسم صفقة دي ليخت

النادي الكتالوني كان قريبًا من الإعلان الرسمي عن صفقة دي ليخت

وصل مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت قائد أياكس، إلى برشلونة لحسم صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الكتالوني..

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ رايولا وصل صباح اليوم، الجمعة، إلى برشلونة لأجل الاتفاق على صفقة دي ليخت.

وأوضحت أنّ النادي حصل على موافقة اللاعب كما أنّ إدارة أياكس لا تمانع رحيله إلى برشلونة، إلا أنّ رايولا هو سبب تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

الصحيفة أشارت إلى أنّ وكيل الأعمال الإيطالي طلب الحصول على 20% من قيمة الصفقة عمولة وهو ما قد يصل إلى 14 مليون يورو.

وترى إدارة برشلونة أنّ المبلغ المطلوب أكثر من اللازم، إذ يحصل وكيل الأعمال على من 5% إلى 10% من قيمة أي صفقة.

وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.