رايولا يُصعب مهمة المهتمين بهالاند: لن نتأثر بانهيار الميركاتو!

أكد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا على أنه يدرك جيدًا كيف ينبغي أن يكون النادي الذي سينتقل إليه موكله إرلينج هالاند بالفترة المقبلة.

ولا يزال عقد هالاند مع دورتموند ممتدًا حتى صيف 2024، ومع ذلك فإن النادي الألماني وعد النجم النرويجي بالخروج في الصيف المقبل.

رايولا برفقة والد هالاند قاما برحلة إلى مختلف الأندية الأوروبية الكبرى، وقد اعتبر الإيطالي أن ذلك كان هامًا حتى يكون "وكيلًا جيدًا".

رايولا تحدث لشبكة شبورت 1 الألمانية وقال "منذ عامين ونحن نفكر ونفعل، لدينا أفكار واضحة حول المكان الذي ينبغي لإرلينج الانتقال له".

كما أضاف "بالطبع، نحن ننظر في الوقت نفسه إلى ما يقدمه السوق، يمكننا أن نؤثر في السوق بلاعب مثل هالاند وألا نتأثر بالوضع".

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وواصل الإيطالي "لقد غيرت سوق الانتقالات، أنشأنا كالتشيو ميركاتو والآن أصبحنا نتحدث يومين عن كرة القدم وخمسة عن الانتقالات".

وأتم في هذا الصدد "على الأرجح، لا يحبني المديرين الرياضيين للأندية، لكن أنا لا أكره أحدًا، أنا فقط أقوم بعملي وأعبر الحدود".

وكانت الصحف الألمانية قد أكدت على أن دورتموند على استعداد لبيع هالاند إلى أي نادٍ في الصيف المقبل نظير 100 مليون فقط.

رئيس النادي الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، أكد في حديث إعلامي على عدم وجود شرط جزائي بعد هالاند كما زعمت التقارير في وقت سابق.

صاحب الـ22 عامًا محط اهتمام عمالقة الدوري الإنجليزي جميعهم، ويأتي اهتمام خاص للغاية أيضًا من ريال مدريد.