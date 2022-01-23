رايولا يُشعل السوق.. صفقة تبادلية ضخمة تُطبخ بين برشلونة وباريس سان جيرمان

بزغت في الساعات القليلة الماضية فكرة صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة وباريس سان جيرمان قد تحدث هذا الشتاء أو في الصيف المقبل.

وتتعلق الصفقة برحيل مارك أندريه تير شتيجن عن صفوف برشلونة، على أن يحل محله حارس بي آس جي، جيانلويجي دوناروما.

ولا يخفى على أحد أن دوناروما لا يشعر بالسعادة بعد أول ستة أشهر له مع باريس، وبعد تفضيل المدرب ماوريسو بوتشيتينو لكيلور نافاس عليه.

شبكة "EL Nacional" قالت في تقريرها الأخيرة أن وكيل دوناروما، مينو رايولا، طرح فكرة المبادلة على طاولة الناديين في الساعات الماضية.

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وحتى الآن لا يُعرف ما هو موقف الناديين، فمن جهة برشلونة، أعلن الكتلان أكثر من مرة دعمهم لشتيجن رغم التراجع الحاد بمسيرته بآخر عامين.

أما من جهة باريس، فالغضب الذي يُسيطر على دوناروما يُعزز من فرص رحيله عاجلًا وليس آجلًا، خاصةً بعد حديثه علنًا عن الغضب من المكوث على دكة البدلاء.

تجدر الإشارة هنا إلى أن دوناروما قد عُرِض على برشلونة في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ميلان، لكن إدارة البرسا فضلت إكمال ثقتها المطلقة في شتيجن آنذاك.

كما من الجدير بالذكر أن العلاقة القوية التي تربط رايولا برئيس برشلونة، جوان لابورتا، قد تجعل هذه الصفقة واردة الحدوث بشدة.