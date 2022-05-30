رايولا لم يمت! رافائيلا بيمينتا .. الذراع اليمنى للوكيل الشهير وملكة الميركاتو الجديدة

البعض تخوف من انهيار إمبراطورية وكيل الأعمال الشهير بعد موته ولكنه أعد العدة جيداً

"لمن يسأل، الحالة الصحية حالياً، أشعر بالسخط من ممن أماتني مرتين في 4 شهور، يبدو أيضاً أن بإمكاني العودة من الموت"، تلك كانت آخر كلمات مينو رايولا قبل وفاته بأيام قليلة، والتي أتت عبر تغريدة على حسابه بتويتر رغم الضجة التي انتشرت وقتها وشائعات وفاته.

أيام قليلة وخرج نفس الحساب ببيان أعلن فيه رحيل الوكيل الشهير للاعبين عقب صراع مع المرض استمر لعدة أشهر، وتبدأ التكهنات حول مصير من تولى إدارة أعمالهم من كبار نجوم العالم، ومن سيدير الأمور بعد وفاة الإيطالي الهولندي الذي حكم بأحكامه لسنوات.

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رافائيلا بيمينتا، هذا الأسم بدأ في الظهور عقب رحيل رايولا، وتم إماطة اللثام عن وجه كان مجهولاً للكثيرين على أنه الوريث الشرعي لوكالة رايولا لإدارة أعمال اللاعبين.

بعد أن ذاع صيته كأحد أشهر وكلاء اللاعبين وأكثرهم نفوذاً، وتوسعت أعماله، أسس رايولا شركة تحمل اسمه الشخصي، والتي يقع مقرها في إمارة موناكو حيث عاش مع العائلة الخاصة به، ورغم أن من ضمن مساعديه وشركاه نجل عمه فيتشينزو، ولكن مينو اختار رافائيلا بيمينتا لتكون هي ذراعه اليمنى، والشخص الأقرب له.

Minoraiola.com/pressbox

صحيفة "لاجازيتا" سلطت الضوء مؤخراً على بيمينتا التي تعد هي الشخص الذي سيتولى إدارة شركة رايولا "One" ويترأسها عقب وفاته حسبما قالت "صن"، وأحد أربعة أشخاص سمح لهم الراحل بالعمل معه شخصياً من موناكو بحسب التقرير وأعطاهم حصصاً في الشركة، بل وتتولى حتى إدارة أعمال عائلته شخصياً.

عملت بيمينتا مع رايولا منذ 18 عاماً بعد أن جذبت انتباهه بعملها في البرازيل مع شركة صغيرة تولت أعمال رئيس البلاد السابق فيرناندو كاردوزو، كما ساعدت ريفالدو وسيزار سامبايو، نجمي البرازيل السابقين، في تأسيس نادي صغير يدعى جوارانتيجيتا بساو باولو.

بحسب التقرير، كان رايولا حاضراً في حفل افتتاح النادي الصغير بعام 1998 ولاحظ بيمينتا وطلاقتها في الحديث وشخصيتها القوية، إذ كانت وقتها أيضاً مدرسة قانون دولي بأحد جامعات بلادها البرازيل، وفوراً قرر ضمها لفريق العمل الخاص به.

مثل رايولا، تتحدث البرازيلية ست لغات، مما ساعدها في تولى أعمال العديد من كبار النجوم، وأشرفت على عدة صفقات هامة أبرزها انتقال بول بوجبا إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

التخوف على مصير النجوم الذين أدار رايولا أعمالهم وكأنه لم يكن بمحله، أيام بعد رحيله تمت صفقة إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، وبوجبا في طريقه للعودة مجدداً ليوفنتوس، وزلاتان إبراهيموفيتش في مفاوضات للاستمرار بميلان.

بيمينتا على ما يبدو تشربت المهنة من الأستاذ على مدار 18 عاماً سوياً، وكما كان من يدير حساب الراحل على تويتر بارعاً في منشوراته بأيام رايولا الأخيرة، البرازيلية هي الأخرى تبدو عازمة على إبقاء إرث رايولا حياً.