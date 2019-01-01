فيفا يفرض قيوداً صارمة على وكلاء اللاعبين

تغييرات عديدة في نظام الانتقالات بالفترة القادمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، بوضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين في الانتقالات.

اللجنة المالية للفيفا اجتمعت هذا الأسبوع، من أجل مناقشة بعض التطورات الجديدة في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أوصت اللجنة الاتحاد بتحديد قيمة عمولة وكيل أعمال اللاعب لأي صفقة تتم لـ10% فقط، يحصل عليها من الطرف البائع.

وأما بالنسبة لعمليات الشراء ستقتصر القيمة إلى 3% من اللاعب نفسه نظير عملية الانتقال.

وأخيراً للنادي الذي يقوم بشراء أي صفقة، سيجب عليه عدم دفع أكثر من 3% من قيمة الصفقة لوكلاء اللاعبين.

وسيمنع أيضاً الفيفا قيام أو وكيل بتمثيل أكثر من طرف في الصفقة، لتفادي حدوث أي تضارب يخدم طرفاً على حساب الآخر.

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التغييرات أيضاً ستشمل نظام الإعارة، بعدم خروج أكثر من 8 لاعبين بأي نادي لأي نادي خارجي، بداية من موسم 2020/2021، ويصلوا إلى 6 فقط بعدها بعامين.

ولن يتم السماح بانتقال أكثر من 3 لاعبين بين نفس الناديين في موسم واحد.

ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات أمام لاجتماع الفيفا يوم 24 أكتوبر القادم.