رايس: الوقت ليس مناسباً لانتقالي إلى مانشستر يونايتد

نجم وست هام يجذب الأنظار مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ديكلان رايس، نجم وست هام، على الشائعات والتقارير التي ربطته بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد بعد تألقه مع المطارق في الموسم الماضي.

وأصبح رايس لاعباً أساسياً في تشكيلة مانويل بيليجريني، كما استدعاه جاريث ساوثجيت لتمثيل المنتخب الإنجليزي.

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وقال رايس مع "فور فور تو": "لا تفهمني بشكل خاطيء، أعتقد أن يمكنني اللعب في نادي بحجم يونايتد، ولكن التوقيت أهم شيء".

وأضاف: "لا أعتقد أن التوقيت الآن مناسباً حتى ألعب مع مانشستر يونايتد، لا زلت بحاجة لتعلم الكثير، أحب الحياة في وست هام".

وواصل متوسط الميدان: "جددت عقدي لخمس سنوات مقبلة هنا، وفكرة أن أصبح أسطورة هنا أمر يدعو للفخر".

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ويتواجد رايس حالياً مع تشكيلة إنجلترا التي تستعد لمواجهة بلغاريا وكوسوفو ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.