رايت: مسيرة اللا هزيمة الخاصة بالأرسنال خدعت الجميع

إيان رايت نجم هجوم أرسنال المعتزل يؤكد على ضرورة التركيز على بطولة الدوري الأوروبي ويوضح أن فترة اللا هزيمة صدرت أمل زائف لجماهير المدفعجية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إيان رايت نجم فريق أرسنال السابق على ضرورة تركيز المدفعجية على بطولة الدوري الأوروبي في الفترة المقبلة للتأكد من الصعود لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايت وأكد خلالها أن الفترة التي كان الفريق لا يتعرض فيها للهزائم صدرت صورة زائفة للجماهير عن حالته.

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وقال رايت: "عندما ننظر للفترة التي لم يكن أرسنال يتعرض فيها للخسارة سنرى أنها منحت الجماهير آمال كاذبة بشأن إنهاء المدفعجية للموسم في المراكز الأربعة الأولى".

وأضاف: "لقد كانت فترة جيدة، وخلالها كنا نرى أننا في بعض الأحيان يمكننا أن نحسن القليل من الأمور هنا وهناك في أداء الفريق وطريقة اللعب".

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وأكمل: "لكن تلك الفترة رفعت من توقعات الجميع لموسم أرسنال الحالي، وبكل صراحة لا أزال مؤمنًا بقدرة أرسنال على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لي وبجوار المراكز الأربعة الأولى يجب على أرسنال أن يصب كل تركيزه على بطولة الدوري الأوروبي".