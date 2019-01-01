رايت فيليبس: ستيرلينج لازال طفلًا

رايت فيليبس يتحدث عن نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم الكرة الإنجليزية السابق شون رايت فيليبس إن نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج لا يزال طفلًا رغم كل هذه النجاحات التي حققها في عالم كرة القدم.

وكان ستيرلينج قد قاد مانشستر سيتي للتويج بالثلاثية المحلية خلال الموسم المنصرم كأول فريق إنجليزي يفعل ذلك في التاريخ.

وحول ذلك، قال رايت فيليس إنه سعيد بالنضج والتطور الكبير الذي وصل له ستيرلينج في هذا الوقت من مسيرته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "على الرغم من أن ملامحه تشبه الأطفال الصغار، وتصرفاته كذلك، إلا أنه أصبح قدوة للعديد من اللاعبين الشباب والصاعدين في إنجلترا وخارجها"

وتابع: "ستيرلينج اليوم بات واحدًا من أفضل لاعبي العالم، وأعتقد أنه سيظل كما هو طفلًا مهما حقق من نجاحات لأن هذه هي طبيعته"

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد انضم إلى مانشستر سيتي صيف العام 2015 قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية قدرت وقتها بحوالي 65 مليون يورو.