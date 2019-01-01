رانييري: لماذا لا تكون أول خسارة لسولشار مع مانشستر يونايتد ضد فولهام؟
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أكد كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي فولهام، إمكانية فوز فريقه على مانشستر يونايتد وإلحاق أول هزيمة بالمدرب الجديد، أوليه سولشار.
مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على فولهام مساء غد، السبت، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
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وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية: "يجب أن نتحلى بالإيجابية ونقاتل لأجل الفوز، لأن لو استسلمنا سوف نخسر قبل حتى أن نلعب المباراة".
وتابع: "في كرة القدم كل شيء وارد، كل ما أتمناه أن أشاهد كل لاعب في الفريق يقاتل بكل ما يمتلك من إمكانيات لأجل الفوز. الجمهور ينتظر منا الكثير".
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وحول سلسلة اللاهزيمة لمانشستر يونايتد مع المدرب سولشار، علّق رانييري: "عاجلًا أم آجلا سوف يخسر الشياطين الحمر، فلماذا لا يكون ذلك أمامنا؟".
واختتم: "سولشار يستحق الاستمتاع بالوقت الحالي، النتائج التي يحققها جيدة للغاية ولقد طوّر من عقلية اللاعبين. أنا سعيد من أجله.
وكان فولهام قد خسر مباراة أولد ترافورد برباعية لهدف وكان وقتها جوزيه مورينيو هو مدرب الشياطين الحمر.