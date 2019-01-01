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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رانييري: دوري الأبطال؟ لقد حاولنا بكل مانملك

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كلاوديو رانييري يتحدث عقب تعادل روما أمام ساسولو وفقدان فرصة الصعود إلى دوري الأبطال في المنافسة مع ميلان وأتالانتا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري حول تعادل روما أمام مضيفه ساسولو والذي قلص من حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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وانتهت مباراة روما وساسولو بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وبعد انتهاء المباراة، قال كلاوديو رانييري إن التعادل كان مخيبًا للآمال نظرًا لأنه أنهى حظوظ الفريق في خطف بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "لقد قدمنا مباراة جيدة، كنا جيدين في كل شيء خلال المباراة عدا اللمسة الأخيرة، لم ننجح في تحويل محاولاتنا إلى أهداف"

وتابع: "الموسم كان صعبًا نظرًا لما حدث من تغيرات خلال مجرياته، ولكننا حاولنا الاستمرار في المنافسة رغم كل ما نمر به من ظروف"

وحول منافسة ميلان وأتالانتا على بطاقة مؤهلة دوري أبطال أوروبا: "لقد كانت المنافسة بين الأندية الثلاثة صعبة للغاية لذلك استمرت حتى الجولات الأخيرة"

وأضاف: "لقد حاولنا بكل ما نملك، وقدمنا كل شيء من أجل حجز بطاقة أوروبية، الوضع الآن ليس كما أردنا، ولكننا فعلنا كل ما يمكننا فعلًا"

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يذكر أن روما يحتل الآن المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، خلف يوفنتوس ونابولي وميلان وأتالانتا.  

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