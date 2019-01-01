رانييري: تقنية الفيديو ستكون أفضل للجميع

كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق فولهام لا يزال يؤمن بحظوظ فريقه في منافسات الدوري الإنجليزي ويؤكد أن تقنية الفيديو ستغير العديد من الأمور بالمستقبل

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق فولهام أنه لا يزال يؤمن بقدرة فريقه على المنافسة في الدوري الإنجليزي رغم النتائج السيئة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رانييري وأكد خلالها أن دخول تقنية الفيديو في الملاعب الإنجليزي سيغير العديد من الأمور في المستقبل.

وقال رانييري: "بالنسبة لحكم المباراة من الصعب للغاية بالنسبة له أن يرى كل ما حدث فيها، لابد أن تقنية الفيديو ستكون أفضل بالنسبة للجميع في المستقبل".

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وأضاف: "التقنية موجودة بالفعل في إيطاليا وفي دوري أبطال أوروبا، وستكون هامة للغاية عندما تتواجد في إنجلترا من أجل مساعدة الحكام".

وأكمل: "بعد هدف التعادل ثقة وست هام ارتفعت ونحن شعرنا بالخوف، أعلم أن هذا صعبًا لكن علينا أن نستمر في الإيمان، وأن نقاتل لأنني لا أحب هؤلاء الذي يستسلمون".

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واختتم تصريحاته: "لدي ثقة في كل لاعب من لاعبي الفريق فهم لديهم قلوبًا كبيرة وإيمان واضح، وسوف نغير بعض الأمور فيما هو قادم، وسنحاول الحصول على انتصار من أجل رفع الثقة".