رانييري بعد الخسارة أمام يوفنتوس: أرفع القبعة لرونالدو ورفاقه

المدرب الإيطالي لا يصدق ما فعله كريستيانو رونالدو

وصف مدرب سامبدوريا كلاوديو رانييري، نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بلاعب كرة سلة في الدوري الأمريكي للمحترفين، وذلك في تعليقه على هدف صاروخ ماديرا الخارق في سهرة الأربعاء.

وأدهش الدون الجميع، بارتقاء لا يُصدق، جعله على ارتفاع 2.56 متر عن الأرض، ليقابل عرضية أليكس ساندرو بضربة رأسية في المكان المستحيل للحارس.

وبعد المباراة قال مدرب معجزة ليستي لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "أنا سعيد بالطريقة التي لعب بها أبنائي".

وأضاف "عندما يسجل خصمك هدفين بطريقة رائعة بهذه الطريقة، ما عليك فعله هو مصافحة أيديهم لأنهم قاموا بعمل جيد جدًا".

وتابع "عمومًا .. هذا الأداء يمنحنا ثقة كبيرة في أنفسنا، لأننا أظهرنا ردة فعل جيد وخلقنا بعض الفرص الجيدة أيضًا".



وعن لقطة رونالدو التي ستبقى في الأذهان فترة طويلة، بدا وكأنه لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)"، وضحك قائلاً "ظل في الهواء ساعة ونصف".

وختم "لا يمكنك قول أي شيء حيال ذلك .. ما عليك فعله هو رفع قبعاتك إليهم".