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الدوري الإنجليزي الممتاز

رانييري: أهدرنا فرصتين فأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان

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Dan Istitene
رانييري يعرف أن الفوارق كبيرة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري، لنادي فولهام الإنجليزي، عن خسارة فريقه الثقيلة أمام أرسنال برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار مباريات الجولة الـ21.

ويواصل الإيطالي فشله في الفوز على حساب أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي خلال مواجهاته السابقة بالخسارة في 5 والتعادل في 6.

رانييري علق على النتيجة عقب نهاية اللقاء: "إذا حللنا الشوط الأول، لقد صنعنا فرصتين، لكن ماذا حدث للجماهير حيث بدأوا في إطلاق صافرات الاستهجان على اللاعبين، ثم سجل أرسنال من الفرصة الأولى لأننا ارتكبنا خطأ".

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وأردف: "لقد ارتكبنا خطأً أخراً، وسجلوا، ثم عدنا في اللقاء بنتيجة 2-1، لكننا ارتكبنا بعدها أخطاء كثيرة، ثم تمكن الإرهاق منّا ولم يكن لدينا نفس الجودة الموجودة بأرسنال، ولم نقدم أداءًا سلبياً".

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وتابع المدرب الذي قاد ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي التاريخي في 2014-15: "عندما تلعب أمام فرق كبيرة، تقوم بحسباتك بشكل سريع جداً، سأقدم هذا للاعبين وسأعمل بقوة على أن يعملوا على هذا".

وعن صفقات الشتاء المنتظرة: "قد يكون هناك شيء لابد من فعله، سأتحدث مع المالك، أنا سعيد جدًا باللاعبين، إذا كان هناك فرصة لبيع بعض اللاعبين ثم نرحب بالجدد".

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر، قبل الأخير برصيد 14 نقطة، حيث يفصله عن قاع الترتيب، 4 نقاط عن هيدرسفيلد.

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