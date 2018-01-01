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الدوري الإنجليزي الممتاز

رانييري: أردت قتل كامارا بعد ركلة الجزاء

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انتصار بشق الأنفس لفولهام

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث كلاوديو رانييري، مدرب فولهام، عن مدى غضبه من مهاجمه أبو بكر كامارا بعدما أضاع الأخير ركلة جزاء أمام هدرسفيلد مساء السبت.

وفاز فولهام بهدف أليكساندر ميتروفيتش بالدقائق الأخيرة للمباراة، ولكن أتيحت له فرصة الحسم قبل ذلك ولكن كامارا أهدر ركلة الجزاء بعد أخذ الكرة من الصربي.

وقال رانييري بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "كامارا لم يحترمني، ولم يحترم النادي، ولم يحترم زملائه، ولا الجماهير".

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وأضاف: "أخبرته أن يترك ميتروفيتش يسدد لأنه هو المتخصص، ولكنه عصى أوامري وسدد بنفسه".

وختم الإيطالي: "الأمر كان رهيباً، أردت قتله".

وقفز فولهام إلى المرتبة الثامنة عشر برصيد 14 نقطة في محاولته لتفادي العودة لدوري الدرجة الأولى من جديد.

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