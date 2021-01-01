رانوكيا يُشعل تويتر: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"
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في تغريدة مازحة نشر مدافع نادي الإنتر أندريا رانوكيا صورة له رفقة زميله أشرف حكيمي على تويتر لكنه لم يتوقع ردود الأفعال التي قابلتها بعد النشر.
وعلّق رانوكيا على صورته مع حكيمي بالقول: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"، مرفقاً التغريدة بوجوده ضاحكة في إشارة الى كونه يُمازح صديقه.
Con il mio amico algerino 🇩🇿🤣🤣🤪#Training #ForzaInter #Inter pic.twitter.com/qdX6ac51fS— Andrea Ranocchia (@23_Frog) March 10, 2021
وسرعان ما صحح المغردون لرانوكيا بأن حكيمي مغربياً وليس جزائرياً.
جانب من التعليقات:
Moroccan moroccan 🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/72BaJMc5IB— 🔴Red Light 🔴 #المتعصبين (@OuiameRedLight) March 10, 2021
algerino ! pic.twitter.com/JwpcgLmLrw— ال باتشينو🇧🇪 (@7vnm_) March 10, 2021
March 10, 2021