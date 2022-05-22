يرى رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر هو أحد أسباب اخفاق أسلوب اللعب الذي يطلبه المدرب الألماني من اللاعبين.

رانجنيك تولى المسؤولية خلفاً للمقال أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي، لكن ظل الفريق يؤدي بشكل متراجع، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويحتاج للفوز على كريستال بالاس اليوم الأحد من أجل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس مطلع الموسم الجاري مقابل 15 مليون يورو، وخاض النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر 39 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 24 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

رانجنيك يشعر بالإحباط بسبب عدم قدرته على تنفيذ أسلوبه في مانشستر يونايتد

ولم يتمكن المدرب الألماني من مساعدة الشياطين الحمر خلال النصف الثاني من الموسم ويحتاج للفوز على كريستال بالاس اليوم الأحد اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نقلتها جريدة "ماركا" الإسبانية: "لم أحضر الموسم التحضيري هنا، لذلك لم أتمكن حقًا من تطوير الفريق ورفع مستواه جسديًا".

وأضاف "أنا أكثر من يشعر بخيبة أمل حيال ذلك والإحباط من ذلك".

رانجنيك: كريستيانو رونالدو غير المناسب لأسلوبي

وقال رانجيك عن رونالدو: "سجل كريستيانو رونالدو بضعة أهداف، لكن رونالدو - وأنا لا ألومه على. الإطلاق لتقديمه أداءً رائعًا في المباريات - ليس وحشًا في الضغط على المنافس"

وأضاف: "الأمر نفسه مع عدد غير قليل من اللاعبين الآخرين، لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما، وربما قدمنا ​​الكثير جدًا - وهذا ممكن أيضًا - ولكن، كما قلت ، لم نجد التوازن الصحيح بين ما نحتاجه بالكرة وبدونها".

واصل رانجنيك إلقاء اللوم على نفسه لعدم قدرته على تغيير الوضع في يونايتد منذ توليه منصب المدرب المؤقت في ديسمبر.

قال رانجنيك: "هذا أكثر من مجرد نقد ذاتي، كان يجب أن أكون أفضل".

وأردف: "كنت أتوقع أن أتمكن أنا وطاقم التدريبي من تطوير هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة".

وأتم: "لم نتمكن من إلقاء اللوم على اللاعبين وليس فقط اللاعبون، بل يجب أن نكون أنفسنا. كان بإمكاننا جميعًا ويجب علينا القيام بعمل أفضل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، ليقود الشياطين الحمر مع بداية الموسم القادم وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لمدة عام إضافى.

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