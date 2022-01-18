رانجنيك يكشف موعد عودة رونالدو ومستقبل بوجبا مع يونايتد

كشف الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وضع الفريق وحالة اللاعبين قبل مواجهة برينتفورد مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة وسط حالة شك في استمرار غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، كما يحيط الغموض بمستقبل الثنائي الفرنسي أنتوني مارسيال وبول بوجبا مع الفريق.

وأصبح مانشستر يونايتد مطالبًا بالفوز بعد مباراتين فقد فيهما خمس نقاط بالتعادل والهزيمة، ومواجهة برينتفورد محورية في رحلة "الشياطين الحمر" للعودة إلى صراع المربع الذهبي.

ماذا قال رانجنيك؟

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد، تحدث رانجنيك عن المواجهة قائلًا: "لقد حققوا بعض النتائج الجيدة على أرضهم ضد الفرق الكبرى، لذلك لن تكون المباراة سهلة، لا أحد يتوقع أن تكون كذلك".

وأضاف: "لكن الأمر كان صحيحًا أيضًا قبل أن نلعب مع أستون فيلا على ملعبهم، لكننا أظهرنا قوتنا وكان يجب أن نحصد النقاط الثلاث، في النهاية نفذت قوتنا في آخر 20 دقيقة، لكن في أول 70 دقيقة كنت سعيدًا حقًا بالأداء".

ما هو موقف رونالدو من المشاركة؟

وتطرق رانجنيك إلى حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو البدنية بقوله: "كان يتدرب منذ الإثنين، وأعتقد أنه سيتدرب اليوم أيضًا، كنت مقتنعًا قبل مباراة أستون فيلا أنه سيكون متاحًا ولم يكن كذلك، لذا علينا الانتظار".

وأضاف: "في الوقت الحالي أعتقد أنه يمكن أن يكون متاحًا للمباراة".

هل يرحل مارسيال؟

وانتقل المدرب الألماني للحديث عن وضعية أنتوني مارسيال، في ظل رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وقال رانجنيك: "أنا هنا منذ ستة أسابيع، لقد أجريت محادثة معه يوم الأحد، محادثة شخصية حول ما حدث وكيف رأيت الوضع برمته".

وأضاف: "تم حل المسألة الآن، لم يتدرب لمدة يومين، ومن المحتمل أن يتدرب معنا اليوم، وبعد التدريب سأتخذ القرار سواء بدخول القائمة أو لا، دعونا نرى كيف تسير الأمور".

هل يتمحور مانشستر يونايتد حول رونالدو؟

رانجنيك قال في هذا الصدد: "حسنًا بالنظر إلى ما فعله حتى الآن في مسيرته، لقد كان مذهلًا، 800 هدف في المباريات التنافسية، لم يحقق أحد ذلك من قبل، وهذا يظهر نوع اللاعب الاستثنائي الذي نشاهده".

وأضاف: "حتى مع وجود كريستيانو رونالدو، فإننا نتحدث عن رياضة جماعية في واحدة من أكثر بطولات الدوري تنافسية في العالم".

وتابع: "حتى إن لم يكن الدوري الأكثر تنافسية، فلا يمكنه القيام بالأمور وحده، يمكننا فقط التحسن كفريق، وهو أحد الأعضاء المهمين في الفريق، وهذه هي الطريقة التي يجب أن نتطور بها".

ما هو رأي رانجنيك في تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي؟

يعيش الدوري الإنجليزي تحت وطأة فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تأجيل العديد من المباريات حتى الآن.

وقال الألماني عن ذلك: "يمكنني التحدث فقط عن نادينا، لقد واجهنا بعض المشاكل منذ أربعة أسابيع، والآن لم يعد الأمر كذلك، لدينا لاعبون متاحون، ولم يكن لدينا أي مرض في الأسبوعين الماضيين".

وأضاف: "لا يمكنني الحكم على ما يحدث في الأندية الأخرى، بالنسبة لي هذا أمر يجب أن يتعامل معه الدوري الإنجليزي، وسوف يفعلون ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

هل يستمر بوجبا مع يونايتد؟

وتطرق رانجنيك للحديث عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الألماني: "لا أعرف الجزء الثاني، ولا أستطيع الإجابة عليه لأنني لا أتعامل مع هذا، أنا لا أتفاوض بشأن العقود المستقبلية مع اللاعبين".

وأضاف: "لكن ما يمكنني رؤيته منذ اليوم الأول في التدريب هو أنه موجود جسديًا وحاضر ذهنيًا، وأنا أتطلع بشدة إلى عودته".

واختتم رانجنيك تصريحاته قائلًا: "بعد ما رأيته منه في التدريبات، أنا أتطلع إلى رؤيته بعد أسبوعين لأنني أعتقد أن سيكون مرشحًا جادًا لاقتحام التشكيل الأساسي".

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