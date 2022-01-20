رانجنيك يفسر أسباب تبديل رونالدو ويدافع عن نجمه الغاضب

فسر مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك قراره بإخراج كريستيانو رونالدو في مباراة برنتفورد الأربعاء لحساب الدوري المحلي.

وبدا الغضب واضحاً على البرتغالي بعد تبديله في الدقيقة 71، ليذهب له المدرب الألماني ويدخلان في نقاش مطول استمر على فترات لنهاية المباراة.

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ماذا قال رانجنيك عن تبديل رونالدو؟

وقال المدرب الألماني مع "بي تي": "الأمر طبيعي (ردة فعل رونالدو)، كمهاجم يريد تسجيل الأهداف، قادم من إصابة طفيفة، لذا كان يجب الوضع في الاعتبار أننا سنلعب مجدداً عقب ثلاثة أيام".

وأضاف: "في نفس التوقيت النتيجة كانت 2-0، مثل أمام فيلا، فكان قراري أن حان وقت الدفاع عن النتيجة والتحول لخماسي بالخلف، كان قراراً صحيحاً، سجلنا الهدف الثالث وحاولنا الخروج بشباك نظيفة، للأسف لم ننجح، ولكن لم يحدث ما هو أكثر من ذلك".

وأردف المدرب: "سألني رونالدو لماذا قمت بإخراجه، شرحت له أنه لمصلحة الفريق وأننا عشنا موقفاً شبيهاً في مباراة فيلا قبل أيام ولا نريد تكرار الأمر".

وختم: "قلت له يوماً أتمنى عندما تكون مدرباً أن تتخذ نفس القرار الذي اتخذته اليوم، لم أتوقع منه عناقاً في النهاية، أعرف كيف يفكر الهدافين ولكن أتخذ قراراتي لصالح الفريق، وهذا ما أخبرته".

ماذا حدث في مباراة برنتفورد ويونايتد؟

نجح يونايتد في الانتصار بنتيجة 3-1 على مضيفه مساء الأربعاء لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة تألق بها الحارس ديفيد دي خيا بعدة تصديات مميزة، خصوصاً في الشوط الأول.

الانتصار يأتي عقب تفريط يونايتد في انتصار آخر قبل أيام معدودة لحساب نفس البطولة عندما تقدم على مضيفه أستون فيلا بهدفين، ولكن الأخير عاد وخطف التعادل بنهاية المباراة.