رانجنيك: مباراة أتلتيكو؟ من الجيد أن يكرر رونالدو ما قدمه ضد توتنهام

كشف الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "الشياطين الحمر" في الوقت الحالي.

رانجنيك أشاد بأداء رونالدو وتسجيله ثلاثية قادت مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي.

تصريحات رانجنيك جاءت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو مدريد، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد".

ماذا قال رانجنيك؟

في البداية، تحدث المدرب الألماني عن قدرة رونالدو على التعافي السريع، خاصة وأنه يخوض مباراة الثلاثاء بعد أداء مثالي مساء السبت ضد توتنهام.

وقال رانجنيك: "لست قلقًا من أنه لم يتمكن من التعافي، رونالدو شخص يعتني بنفسه وجسده دائمًا، ويعرف ماذا يفعل، أنا لست قلقًا بشأن ذلك".

وأضاف: "إذا تمكن من تسجيل ثلاثية أخرى ضد أتلتيكو سنرى، ليس من السهل أن تفعل ذلك ضد هذا الفريق على الإطلاق، كان أداؤه بشكل عام جيدًا جدًا، وهذا ما نأمل أن نحصل عليه مرة أخرى".

وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط برونالدو، بل بالفريق بأكمله، رأينا في الشوط الأول في مدريد ما لا يجب أن نفعله، وكيف لا يجب أن نلعب، ومن الواضح أن هذا كان موضوعًا كبيرًا بالنسبة لنا عندما تحدثنا عن المباراة".

وأردف: "أعرف ما يتطلبه الأمر من الناحية التكتيكية، والباقي يتعلق بالطاقة، كان لدينا فريق ضد توتنهام أراد فقط الفوز بتلك المباراة، وكان الأمر واضحًا، ولعب المشجعون دورًا حيويًا لأنهم أدركوا مدى رغبتنا في الفوز، ونريد أن يكون الأمر كذلك ضد أتلتيكو".

ماذا قال رانجنيك عن أداء رونالدو ضد توتنهام؟

المدرب الألماني تحدث عن أداء رونالدو ضد توتنهام قائلًا: "لقد أظهر للتو أي نوع من اللاعبين المحترفين هو ونوع المستوى الذي لا يزال بإمكانه اللعب به".

وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا مهم، مع أداء مثل ذلك الذي أظهر أنه لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية في هذا الفريق".

واختتم رانجنيك: "يمكنه أن يحدث الفارق أيضًا بالنسبة لنا ضد أتلتيكو، سيكون من الجيد إذا أظهر أداءً مشابهًا للأداء الذي أظهره ضد توتنهام".

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