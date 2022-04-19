رانجنيك: ليفربول أذلنا ونحن متأخرون عنهم بست سنوات!

وصف رالف رانجنيك المدير المؤقت لمانشستر يونايتد هزيمة فريقه الثقيلة في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بأنها "مذلة".

وكان فريق الشياطين الحمر قد خسر برباعية نظيفة من غريمه التقليدي الريدز في لقاء شهد تألق المصري محمد صلاح وعودته للتسجيل.

وتحدث المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي معبرًا عن حزنه من وضع مانشستر يونايتد حاليًا، وعن الفوارق بين فريقه وبين ليفربول.

قال رانجنيك: "إنه أمر محرج، ومخيب للآمال، وربما حتى مهين".

وردًا على سؤال حول مدى بعد يونايتد عن ليفربول، أضاف: "علينا أن نقبل أنهم متقدمون علينا بست سنوات الآن".

وأضاف: "عندما جاء يورجن كلوب، تغيروا في النادي وطوروا ليس فقط الفريق ولكن المدينة إلى مستوى جديد. هذا ما يجب أن يحدث معنا في فترات الانتقالات المقبلة".

وعن قراره بإشراك مدافع ثالث اليوم تابع: "قررنا إضافة مدافع ثالث لأننا افتقرنا إلى اللاعبين الذين يفوزون بالكرة ولم يكونوا متاحين، لكن الهدف الأول لم يكن جزءًا من خطة اللعب التي لا نريد فيها أن نضغط عاليًا".

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وأوضح: الشوط الثاني كان أفضل لكننا لعبنا كرة لم نرغب في لعبها، وسجلوا الهدف الثالث، وأظهروا الجودة الذي هم عليها، فنحن لسنا جيدين بما يكفي للحصول على نقاط ضد ليفربول".

وأردف: "إنهم أحد أفضل، إن لم يكن أفضل فريق في العالم ونحن بعيدون عن ذلك. نحن لسنا لائقين أو رياضيين بما فيه الكفاية. إذا أردنا الحصول على فرصة، فعلينا أن نتسبب في مشاكل ونستغل لحظة الهجوم المضاد. ونحن لم نفعل ذلك".

وعن سؤاله حول افتقار لاعبي اليونايتد للرغبة اختتم: "أنا متأكد من أن جميع اللاعبين في التشكيلة الأساسية كانوا يعرفون أهمية تلك المباراة. من أجل الحصول على شيء من المباراة، يجب أن تكون معهم، وفي الشوط الأول لم نفعل هذا، لكن في الشوط الثاني لقد فعلنا ذلك لمدة 25 دقيقة لكن لم يكن كافيًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة آرسنال السبت المقبل في الجولة ال 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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