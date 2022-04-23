رانجنيك: لا تنتظروا الكثير من تين هاج.. مانشستر يونايتد يحتاج "عملية قلب مفتوح"

طالب الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد جمهور مانشستر يونايتد بعدم توقع الكثير من إريك تين هاج في موسمه الأول مع فريق أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد كان قد أعلن التعاقد بصفة رسمية مع تين هاج قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، ليتولى إدارة الفريق الفنية بعد فترة من التخبط كان آخرها تعيين رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا خلفًا للمقال أولي جونار سولشاير.

عملية قلب مفتوح!

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي سبق مباراة آرسنال التي تقام حاليًا في الدوري الإنجليزي: "لا نحتاج إلى التكبير بالنظارات لرؤية المشاكل التي يعاني منها الفريق، الأمور واضحة، لا تتوقعوا إصلاحًا سريعًا وعاجلًا تحت إمرة تين هاج".

وأردف: "ليس كافيًا فقط أن تصلح بعض الأساسيات أو أن تعالج مشكلة ما لوحدها في الفريق".

وأضاف: "ما يحتاجه مانشستر يونايتد ليس أشياء جمالية فقط، بل إن الأمر أشبه بإجراء عملية قلب مفتوح".

يتطلب منك الأمر كي تقوم ببعض الأشياء المبدئية بعض الوقت، ولكنك في كل الأحوال أيضًا ليس من الضروري أن تستغرق عامين أو ثلاثة لبناء شيء، مع احترامي ليورجن (كلوب) وبيب (جوارديولا).. أحيانًا يتطلب التغيير عامًا فقط".

🗣️ "It's not cosmetic, It's open heart surgery."



Ralf Rangnick has warned that there will be no quick fix at Old Trafford under incoming manager Erik ten Hag. 🔴 pic.twitter.com/AvYlSVgrsB — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 23, 2022

ومن المرجح أن ينشط رانجنيك في منصب المدير الرياضي لمانشستر يونايتد ما يضمن تنسيقًا كاملًا مع تين هاج في المهمة الصعبة داخل قلعة أولد ترافورد.

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