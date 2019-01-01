رامي بن سبعيني: الفوز على كينيا بداية رائعة تمنحنا الثقة

مدافع الجزائر يتحدث عن الفوز على كينيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رامي بن سبعيني، مدافع منتخب الجزائر، على أن فوز الخضر على كينيا، سيجعل فريقه يستفيد معنويًا بشكل كبير.

منتخب الجزائر حقق الفوز على كينيا بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بكأس أمم إفريقيا 2019.

ابن سبعيني قال خلال تصريحات لصحيفة "الهداف" الجزائرية: "هذه البداية أفضل ما تمنينا، وستمنحنا ثقة لنحضر المباراة الثانية بأفضل كيفية".

مهاجم موريتانيا يتحدّث عن زيارة @trikaofficial لبلاده ودعمه للكرة الموريتانية 🇲🇷👇 pic.twitter.com/XZynIU4ify — جول مصر (@goaleg) June 24, 2019

لاعب الجزائر تابع: "كلاعبون محترفون لا نتأثر بأرضية الملعب أو نوعية الكرة، ويجب الفوز في جميع المباريات".

الجزائر تتصدر المجموعة الثالثة، بالمناصفة مع السنغال، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخبي كينيا وتنزانيا بالمركزين الثالث والرابع.