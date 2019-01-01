لماذا يؤجل رامي بن سبعيني انتقاله لمونشنجلابادخ؟

اللاعب الجزائري لديه عرض ألماني جيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم بوروسيا مونشندجلاباخ بعرض جيد لضم رامي بن سبعيني من ناديه رين الفرنسي، لكن اللاعب يؤجل الموافقة على هذا العرض.

وكشف موقع فووت ميركاتو أن النادي الألماني أرسل عرضًا لنظيره الفرنسي بقيمة 10 ملايين يورو، وعرض راتبًا جيدًا جدًا على بن سبعيني.

السهلاوي يُشارك والشباب يسقط بالخمسة أمام لاتسيو وديًا

وأضافت أنه رغم هذا، إلا أن اللاعب الجزائري يُؤجل الموافقة على تلك الخطوة رغبة منه بالانتقال لنادٍ أفضل وأكبر من مونشنجلادباخ، ولذا يُفضل الانتظار حتى وصول عرض أفضل.

وأضافت أن إشبيلية يُراقب وضعية اللاعب المتبقي في عقده مع ناديه الفرنسي موسم واحد، وأنه قد يتقدم بعرض لضمه خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن بن سبعيني كان أحد نجوم منتخب الجزائر المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، وقد خاض جميع مباريات الخُضر في البطولة باستثناء مواجهة تنزانيا الهامشية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.