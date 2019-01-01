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رامون دياز يغازل جماهير الهلال السعودي

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رامون دياز يقود بيراميدز في الوقت الحالي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

غازل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز الحالي والهلال السابق، جماهير الزعيم السعودي مؤخرًا ليثير الشكوك بتغريدة.

وكان دياز قد رحل عن تدريب الهلال الموسم الماضي بعد موسم ناجح وقاد اتحاد جدة ولكنه فشل في بداية الموسم ورحل.

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وقام دياز بمغازلة جماهير الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر بعض الذكريات مع الفريق.

ونشر دياز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة من تتويجه بالدوري السعودي للمحترفين مع الهلال معلقًا عليها: " ذكرى آخرى رائعة.. شكرًا".

ويذكر أن دياز من أفضل المدربين للهلال في الفترة الأخيرة وحقق الكثير من الإنجازات مع الزعيم قبل الرحيل الغامض عن منصبه.

ويبحث الهلال في الوقت الحالي على مدرب جديد يتولى مسئولية الفريق بعد انتهاء الموسم بدون تحقيق أي بطولة حيث يتبقى المنافسة على دوري أبطال آسيا.

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