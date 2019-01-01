ابنه: دياز قريب من العودة للتدريب في السعودية

تلك المرة ستكون مختلفة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن المدرب الأرجنتيني إيميليانو دياز قريب من العودة للعمل مجددًا في السعودية، لكن التجربة ستكون مختلفة تلك المرة، إذ لن تكون مع الأندية بل مع المنتخب الوطني.

هذا ما اكده ابنه إيميليانو بالكشف لصحيفة عكاظ عن مفاوضات جارية حاليًا بين الاتحاد السعودي ووالده رامون لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقال خوان بيتزي بعد فشله في كأس أمم آسيا التي أقيمت في الإمارات خلال يناير الماضي وتُوج بها منتخب قطر.

وارتبط الأخضر بعدد من المدربين أبرزهم هيرفي رينار الراحل حديثًا وبعد نهاية كأس أمم أفريقيا عن المغرب، لكن يبدو أن أسهم دياز في تولي المهمة أصبحت الأقوى والأعلى.

إذ أوضح إيميليانو لصحيفة عكاظ السعودية وجود مفاوضات متقدمة بين الاتحاد السعودي ووالده، مشددًا على أن العقد في حال نجاح المفاوضات سيمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المتوقع أن يتواجد ممثل الاتحاد السعودي في دبي خلال الأيام القادمة لحسم المفاوضات مع دياز، ليبدأ مهمته سريعًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن دياز عمل مرتين في السعودية، الأولى مع الهلال خلال الفترة من 2016 حتى 2018، والثانية مع الاتحاد عام 2018 واستمرت لعدة أشهر، وآخر تجاربه في المنطقة العربية كانت مع نادي بيراميدز المصري الموسم الماضي.