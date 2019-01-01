راموس يُعادل رقم بيكيه التهديفي في دوري الأبطال

بعد هدفه حفظ ماء الوجه أمام كلوب بروج

حافظ قائد ريال مدريد سيرجيو راموس على هوايته المفضلة في آخر 10 سنوات، باستكشاف مرمى خصوم النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا بشكل منتظم طوال هذه الفترة.

ويعاني اللوس بلانكوس الأمرين أمام كلوب بروج البلجيكي في سهرة الثلاثاء الأوروبية، بتأخره بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول، قبل أن يُعدل راموس الأوضاع بتسجيل هدف تقليص الفارق بضربة رأسية في الدقيقة 72.

بهذا الهدف، يكون المدافع الأندلسي قد عادل رقم غريمه الكاتلوني جيرار بيكيه، بالتسجيل في الكأس ذات الأذنين في 10 نسخ.

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الهدف الليلة هو تجنب الهزمية الثالثة بكل السبل الممكنة 🙌



اختيارات زيزو لمواجهة كلوب بروج 👇#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/HRWZV4cSHg — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

وبعيدا عن راموس، فقد بصم الريال على رقم مأساوي، باستقبال هدفين أو أكثر في آخر 3 مباريات خاضها على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" في الأبطال، بعد الهزيمة أمام سيسكا موسكو في ختام المجموعات الموسم الماضي، ثم رباعية أيام وثنائية ضيفه البلجيكي الجديد.