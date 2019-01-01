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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

راموس يطالب الحكام بالعدالة وينتقد ما حدث لريال مدريد أمام ريال سوسيداد

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Getty Images
سيرخيو راموس ينتقد عدم احتساب ركلتي جزاء لريال مدريد في مواجهته أمام سوسيداد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث سيرخيو راموس قائد ريال مدريد حول قرارات حكم لقاء فريقه أمام ريال سوسيداد ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني.

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وكان ريال مدريد قد سقط على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء، ليهبط إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

وتعرض ريال مدريد لقرارات تحكيمية غير صحيحة حسب رأي الأغلبية، إذ حرمه الحكم من ركلتي جزاء لصالح سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور.

وبخصوص ذلك، تحدث سيرخيو راموس بعد المباراة مطالبًا الحكام بالالتزام بقوانين العدالة، مؤكدًا أن الرجوع لتقنية الفيديو ضرورة في مثل هذه الحالات.

وقال راموس: "الجميع شاهد أن ريال مدريد حرم من ركلتي جزاء صحيحتين بالأمس، والجميع شاهد أيضًا أن الحكم لم يقرر الرجو إلى تقنية الفيديو على الرغم من أنها طبقت من أجل هذه المواقف"

يذكر أن سيرخيو راموس كان قد تحدث قبل بداية الموسم عن ضرورة أن يسود العدل وينتهي الجدل في كرة القدم الإسبانية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

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