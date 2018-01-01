راموس يسعى للقب رقم 20 في مسيرته مع ريال مدريد

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس يسعى لإضافة لقب جديد لمسيرته مع الميرنجي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يأمل سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد في إضافة لقبه رقم 20 مع ريال مدريد، وذلك في حال فوز الميرنجي بكأس العالم للأندية في المباراة النهائية أمام الفريق المضيف العين الإماراتي، والتي ستقام يوم السبت.

وكان ريال مدريد الفائز باللقب في آخر نسختين، قد تأهل للبطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

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وقال راموس: "لدينا فرصة جديد للتتويج بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، لم يحقق أحد هذا الإنجاز من قبل، من الرائع أيضًا إحراز لقبي رقم 20 مع ريال مدريد، ولقبي رقم 23 إذا أضفنا بطولاتي مع المنتخب الإسباني، لم أكن أتخيل تحقق هذا أبدًا، من الرائع أن أكون ضمن أكثر اللاعبين المتوجين بالبطولات مع ريال مدريد، لا أشبع أبدًا من الفوز بالبطولات".

وعن مواجهة العين في النهائي: "الجميع كان يرى أن ريفر بليت هو الأقرب للمباراة النهائية، ولكن العين فريق يمتلك لاعبين جيدين وهو من حقق الفوز".

أما عن شعوره بالتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فقال صاحب الـ 32 عامًا: "نحن سعداء بالمعاملة التي نلقاها هنا، لقد زرت مسجد الشيخ زايد وقابلت أكثر من مشجع لريال مدريد، أعرف أن الشعور سيكون غير مستقر الآن لدى هؤلاء، ما بين مساندة ريال مدريد أو العين".