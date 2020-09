راموس يسبق ميسي ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في تاريخ الدوري الإسباني

سطّر سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، تاريخًا استثنائيًا له في كرة القدم الإسبانية بعد تسجيله هدف الفوز للنادي الملكي على ريال بيتيس في مباراة السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومنحت تقنية الفيديو ركلة جزاء للريال في الدقيقة 80 بعد ارتطام كرة بورخا مايورال بيد مارك بارترا، مع وجود انتقادات للحكم لاشتباه وجود لاعب الميرينجي في وضعية تسلل ببداية اللعبة.

ركلة الجزاء كان على تسديدها راموس، الذي وضعها بصورة رائعة على طريقته في الموسم الماضي، بطريقة شبيهة بطريقة بانينكا الخالدة في الأذهان، ما كان كفيلًا للريال ليتحصل على أول ثلاث نقاط في الليجا بالفوز 3-2.

بهذا الهدف، أصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يتمكن من التسجيل في 17 موسمًا متتاليًا في رحلته مع ريال مدريد وقبلها مع إشبيلية، رقم تاريخي حققه اللاعب الأندلسي بكافة المقاييس.

الثنائي الآخر الذي تمكن من تحقيق نفس الإنجاز كانا أوجستين "بيرو" جاينزا (19 موسمًا) وكارلوس ألونسو "سانتيلانا" (17 موسمًا).

17 - @realmadriden's Sergio Ramos has become the third player in @LaLigaEN history to score in 17 consecutive seasons, after Agustín ‘Piru’ Gaínza (19) and Carlos Alonso, ‘Santillana’ (17). Captain. pic.twitter.com/C26iGStrrQ