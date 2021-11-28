راموس يدعم ميسي: أتمنى له الفوز بالكرة الذهبية!

أمضى الإسباني سيرخيو راموس والأرجنتيني ليونيل ميسي سنوات يتصارعان على أرض الملعب خلال فترة وجودهما في فريقي ريال مدريد وبرشلونة، لكنهما الآن زميلان في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وللمرة الأولى هذا الموسم، لعب ميسي وراموس جنبًا إلى جنب مع باريس سان جيرمان، حيث شارك الإسباني في مباراته الأولى مع نادي العاصمة الفرنسية خلال مواجهة سانت إتيان في الجولة 15 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتحدث راموس في تصريحات ما بعد المباراة عن وجوده مع ميسي في فريق واحد، وكيف يتطلع إلى مستقبله مع باريس سان جيرمان.

ماذا قال راموس؟

تحدث راموس في تصريحات لشبكة "espn" الرياضية الأمريكية قائلًا: "ميسي في حالة جيدة، وأعتقد أنه من النوع الذي يصنع الفارق حقًا".

وأضاف: "إنه لاعب فريد، ووجوده في الفريق يعد امتيازًا".

وتابع: "أعتقد أنه رويدًا رويدًا سنصل إلى جودتنا الخاصة لجعل باريس سان جيرمان أعظم، ونحقق الأشياء التي نريدها".

ما هو رأي راموس في فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

وتطرق راموس للحديث عما إذا كان يرغب في أن يفوز ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021.

وقال الإسباني: "نعم بالطبع سأدافع عن اللاعبين في فريقي".

واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى له كل التوفيق في العالم".

كيف كانت مباراة راموس الأولى مع باريس؟

ظهر راموس في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، حيث بدأ مواجهة سانت إتيان أساسيًا.

المدافع الإسباني المخضرم ساعد في قيادة فريقه للفوز على سانت إتيان بنتيجة 3-1، وامتاز كما هي عادته في قطع الكرات، والتدخلات الأرضية.

اقرأ أيضًا

تحليل | إشبيلية التهم مدريد.. وبونو وفينيسيوس كان لهما رأي آخر!

توقف تحميل صلاح عند 15% فوُلِد زياش.. ردود الأفعال على المغربي أمام مانشستر يونايتد

حطم العارضة.. ردود الفعل على أداء محرز في مباراة وست هام!