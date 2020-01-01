راموس يتجاوز ميسي برقم قياسي جديد بعد هدفه في أوساسونا

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد يتجاوز ليونيل ميسي وراؤول جارسيا برقم قياسي جديد بهدفه في شباك أوساسونا.

سجل النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد هدف التقدم لفريقه خلال مباراة اليوم أمام نظيره ريال أوساسونا في الجولة الـ 23 من الليجا.

جاء هذا في الدقيقة الـ 38 من عمر المواجهة حيث كان ريال مدريد متعادلًا في نتيجة المباراة بهدفه لمثله قبل أن يسجل راموس للملكي قبل نهاية الشوط الأول.

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ووصل راموس للعام الـ 17 على التوالي الذي يسجل فيه بالدوري الإسباني، أكثر من الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وراؤول جارسيا لاعب أتلتيكو مدريد السابق وبلباو الحالي.

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وكان الهدف هو رقم 90 لراموس خلال كل المسابقات التي شارك فيها مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق قادمًا من إشبيلية قبل سنوات.

وتقدم اللاعب أوناي جارسيا لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 14 من عمر المواجهة من ركلة ركنية حيث قابل الكرة برأسية رائعة على يمين تيبو كورتوا.

وتعادل إيسكو في الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء بعد متابعة لتسديدة شاردة من جاريث بيل وضعها ببراعة في شباك حارس سوسيداد من لمسة واحدة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيستمر على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة لو أنهى مواجهة اليوم منتصرًا متقدمًا على برشلونة الذي يواجه ريال بيتيس بست نقاط.