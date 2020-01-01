راموس وبيكيه ضمن قائمة إسبانيا المبدئية لأولمبياد طوكيو

راموس وبيكيه على ضمن القائمة الأولية للمنتخب الإسباني الأولمبي..

أدرج لويس دي لا فونتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني تحت 21 عاما، سيرجيو راموس، وجيرارد بيكيه، نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، ضمن قائمته الأولية، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن راموس وبيكيه بالإضافة إلى خيسوس نافاس، نجم إشبيلية المخضرم يتواجدون بهذه القائمة المبدئية.

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المنتخبات المتأهلة للأولمبياد ضرورة إرسال قائمة تضم 50 لاعبًا على أن يتم إرسال القائمة النهائية فى يوليو والتى تضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين احتياط، يتم استبعادهم قبل أول مباراة رسمية للمنتخب فى الأولمبياد.

وسبق وأن رفض دي لا فونتي، غلق الباب أمام أي لاعب من فوق السن يريد أن يشارك في الاولمبياد

وأشارت الصحيفة، إلى أنه هناك 9 لاعبين تخطوا السن ممن شاركوا في تتويج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا تحت 21 عاما وهم سيفيرا، جونيور، أجيريجابيريا، فابيان، ميرينو، روكا، سيبايوس، بيدرازا، وفورنالس.

ويملك سيبايوس وفابيان رويز وميرينو أفضلية للتواجد مع اللاروخا عن زملائهم، وهو ما سيُصعب الاختيارات على المدرب دي لا فوينتي.

ويتبقى 7 أشهر على انطلاق الأولمبياد، ويمكن أن تتغير الأمور كثيرًا، كما يوجد موقف حساس في الخط الهجومي، حيث لا يوجد مهاجم صريح سوى بورخا مايورال، ولذلك سيتوجب عليه التركيز على النواقص في الفريق.

يذكر أن بيكيه، أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد مسيرة حافلة مع إسبانيا، في أغسطس 2018، ألا أنه رحب بخوض الأولمبياد.