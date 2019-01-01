راموس: هذه هي بداية الانتصارات لريال مدريد

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يؤكد على سعادته لتحقيق فريقه الفوز على نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن سعادته لتحقيق ناديه الفوز أمام نظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس وأكد خلالها أن الفريق أصبح على الطريق الصحيح من أجل تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.

وقال راموس: "كنا نعرف أن المباراة صعبة وأن مواجهة إشبيلية في واحد من أصعب ملاعب الليجا لن تكون سهلة على الإطلاق لكننا جئنا بعقلية تسعى للفوز".

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وأضاف: "نسعى دومًا للتقليل من الأخطاء التي ونعمل على التفاصيل البسيطة التي تساعدنا على تحقيق الانتصارات، لقد سيطرنا على المواجهة ودافعنا وتحركنا بشكل جيد وقمنا باستغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأكمل: "نتيجة المواجهة كانت عادلة نحن أردنا تحقيق الفوز وحصلنا على الثلاث نقاط، حان الآن موعد بداية الانتصارات لنستغل ذلك التحسن في الأداء".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز بهدف نظيف أمام إشبيلية وأصبح على قمة ترتيب الليجا بجوار أتلتيك بلباو برصيد ١١ نقطة.