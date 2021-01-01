راموس: لا جديد حول التجديد وتعاقد ريال مدريد مع هالاند أسهل من مبابي

تصريحات عاطفية للغاية..

يؤمن سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، أن بمقدوره الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لمدة خمس سنوات إذا ابتعدت عنه الإصابات، كاشفًا في الوقت نفسه عن عدم وجود أنباء جديدة حول تجديد عقده مع النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس في سانتياجو برنابيو بنهاية هذا الموسم، وقد ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة للانضمام إلى أحدها الصيف المقبل في صفقة ستكون مجانية حينها.

مفاوضات التجديد بين الريال والقائد لا تزال قائمة مع استمرار الخلاف بين الطرفين حول مدة العقد الجديد والقيمة المادية التي سيتقاضاها راموس.

بدوره، عقّب صاحب الـ34 عامًا على أمر التجديد بقوله "أتمنى أن أقول لكم شيئًا جديدًا لكن كل شيء يبقى كما هو".

كما أضاف الدولي الإسباني "كل ما أفكر فيه هو العودة من الإصابة وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا توجد أخبار عن التجديد، أتمنى أن أتمكن من قول شيء ما".

وعند سؤاله عن كيليان مبابي وإرلينج هالاند وأيهما يفضل، أجاب بقوله "لو كنت مدربًا، أود التعاقد مع كليهما، لكن المدرب ليس من يقوم بالصفقات".

"ربما ، بسبب الظروف والوضع الحالي، أعتقد اليوم أنه سيكون من الأسهل قليلا التوقيع مع هالاند."

واستطرد "يتم الحديث عن أن مبابي هو بديل ميسي أو رونالدو، والظروف أكثر تعقيدًا. لن يكون من السيئ أبدًا تعزيز هجوم ريال مدريد بهالاند، لديه أشياء ليست عندنا، السرعة والمهارة والجوع والطول، هذا يتناسب معنا".

وأخذ راموس في الحديث عن مدى عشقه لريال مدريد، حيث قال "لا يمكنك إرضاء الجميع، لكن ثمة أمر لا يمكنك محوه وهو كل الألقاب التي ربحتها".

وواصل "الشيء الوحيد الذي يقلقني هو أنهم يعرفون أنني رجل حقيقي، وأنني أعطيت روحي لشعار ريال مدريد. لقد دافعت عن نفسي وكنت أقول الحقيقة، أنا أمين ومتواضع، يجب الحكم على اللاعب على أساس الأداء".

وأتم راموس قائلًا "يمكنني أن ألعب خمس سنوات أخرى على أعلى مستوى، عقليتي ستساعدني ما دامت الإصابات ليست سيئة للغاية".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد افتقد لخدمات راموس طيلة الشهر الماضي على خلفية خضوعه لعملية جراحية في الركبة، ولكنه أخيرًا سجل عودته وسيكون جاهزًا لموقعة أتالانتا الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.