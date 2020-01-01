راموس: كنا نقتل بعضنا بسبب برشلونة وريال مدريد وديل بوسكي وحدنا

سيرخيو راموس يتحدث عن ألقاب أمم أوروبا وكأس العالم والصراع بين برشلونة وريال مدريد في منتخب إسبانيا.

كشف سيرخيو راموس عن الدور الكبير للمدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب بلاده في توحيد نجوم ريال مدريد وبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها راموس، وأكد خلالها على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره الألماني في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

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وقال راموس: "الأمر كان يغمرنا بالمشاعر وقتها، وسيكون من المذهل أن نحقق تلك البطولات من جديد، أتمنى أن يحدث ذلك، في النهاية الأحلام مجانية، لكن رفع تلك الألقاب كقائد سيكون شرفًا عظيمًا".

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وأضاف: "أرى الحماس في الفريق وفي وجود الشباب، لذلك أدرك أننا نستطيع تحقيق أي شيء، علينا فقط أن نثق في أنفسنا وأن نقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل: "ديل بوسكي وحد الفريق وكان وجوده هام للغاية في الفريق، كنا نقاتل بعضنا البعض بسبب برشلونة وريال مدريد، لكن معه توحدنا وحققنا النجاح سويًا".

وأردف: "سنلعب مواجهة ألمانيا على ملعبنا، والأمر يعتمد علينا، هي فرصة مذهلة لخوض المباريات النهائية من البطولة ولو قدمنا أفضل ما لدينا سنجعلهم يعانون".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يحتل المركز الثاني في مجموعته بثماني نقاط وخسارته مع فوز أوكرانيا على سويسرا يخرجه من البطولة.