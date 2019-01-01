راموس في طريقه إلى شحنة جديدة من الأرقام القياسية

سيرخيو راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا رحلته نحو تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى ليجانيس مساء الأربعاء الماضي.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة سجل فيها راموس الهدف الثالث، وأول أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبعدما أصبح منذ أيام أكثر من لعب بقميص منتخب إسبانيا في التاريخ بتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الحارس إيكر كاسياس، يعود راموس إلى تحطيم الأرقام بقميص ريال مدريد.

وبهذا الهدف الذي سجله في شباك ليجانيس، بات سيرخيو راموس أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في بطولة الدوري منذ فرانشيسكو خينتو.

ويقترب راموس من الرقم القياسي التاريخي، في حال سجل في الثلاثة مواسم المقبلة، وذلك من أجل تحطيم الرقم المسجل باسم جانيزا الذي سجل في 19 موسمًا متتاليًا.

وعلى مستوى الليجا يعد أسطورة نادي برشلونة ومدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان هو أكثر من المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 69 هدفًا.

وفي الوقت الحالي، يمتلك سيرخيو راموس 62 هدفًا بقميص إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، ويفصله 7 أهداف فقط على تحطيم الرقم.

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يذكر أن سيرخيو راموس قد حصل على شارة قيادة منتخب إسبانيا وريال مدريد بعد تسلمها من الحارس التاريخي إيكر كاسياس.