راموس: فان دايك قدم ما يمنحه الكرة الذهبية

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني يؤكد أن فيرجل فان دايك لو حقق الكرة الذهبية سيكون مستحقًا لها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد الإسباني بالمدافع الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي وما قدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس، وأكد خلالها أن فان دايك لو تحصل على الكرة الذهبية سيكون مستحقًا لها.

وقال راموس: "لو حقق فان دايك الفوز بالكرة الذهبية سيكون ذلك لأنه لديه ما يكفيه ليحققها، لقد قدم موسمًا عظيمًا على المستوى الدفاعي وتحقيقه لها سيعني الكثير ففوز المدافعين بها ليس سهلًا".

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وأضاف: "يبدو أن الأمر لم يصبح مقتصرًا على كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فالترشيحات أصبحت تشمل أسماءً أكثر في الفترة الماضية".

وأكمل عن الفيلم التسجيلي الخاص به الذي تزامن مع الخسارة من أياكس: "لقد كان ضروريًا بالنسبة لي وللجماهير فأنا أحب أن يروا كل الجوانب الخاصة بي ولا بأس أن يروا مثل تلك المواقف".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد مر بموسم صعب للغاية على كل المستويات بعدما فشل في تحقيق أي بطولة سواء دوري إسباني أو أبطال أوروبا أو كأس ملك.