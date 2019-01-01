راموس غادر مباراة ليفانتي مصاباً

راموس خرج من الملعب بعد مرور 60 دقيقة بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سيرجيو راموس غادر مباراة فريقه بالأمس أمام ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري مصاباً.

وشارك راموس بالأمس أمام ليفانتي لمدة 60 دقيقة، قبل أن يخرج بعدما شعر بآلام في ربلة الساق وحل ميليتاو بديلاً له.

قائد ريال مدريد، أمامه أسبوع للشفاء من الآلام التي شعر بها بالأمس، قبل مواجهة إشبيلية يوم 22 سبتمبر.

ولن يتمكن راموس من المشاركة، في مباراة الأربعاء أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بسبب الإيقاف.

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لم يرغب المدير الفني لريال مدريد، بالمخاطرة براموس في مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر.