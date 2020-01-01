راموس: ريال مدريد استحق الخسارة وبنزيما كان في حاجة للتسجيل

سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد ينتقد أداء فريقه في لقاء ريال بيتيس في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

أعرب النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن خيبة أمله بسبب أداء ونتيجة فريقه اليوم أمام نظيره ريال بيتيس في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق لم يقدم الأداء الذي يجعله يستحق الفوز، مشيرًا للفوز الذي حققه على برشلونة في الأسبوع الماضي أنه لم يكن يعني فوزهم بالدوري الإسباني دون تحقيق بقية النقاط في الليجا.

وقال راموس: "هذه هي كرة القدم لم نقم بما خططنا له طوال الأسبوع بينما ريال بيتيس قدم مباراة جيدة للغاية واستحق أن يحقق الفوز".

المزيد من الفرق

وأضاف: "كان هناك بعض الأجزاء الجيدة في المباراة بالنسبة لنا لكنها لم تكن كافية، النتيجة عادلة وافتقدنا للكثير من الأمور اللازمة لتحقيق الانتصار".

رجل رائع ورجل مخيب | ريال بيتيس وريال مدريد

وأردف: "الدوري لا يزال طويلًا بكل تأكيد لكننا لم ننجح في الحفاظ على الصدارة كان يجب أن نواصل حصد النقاط لكننا لم ننجح في العودة بالنتيجة".

وأكمل: "الأسبوع الماضي حققنا الفوز أمام برشلونة لكن هذا لم يعن أننا حققنا اللقب، لكن هناك العديد من النقاط التي لم تحسم في الليجا بعد نريد أن نكون ابطالًا لذلك علينا أن نعود سريعًا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تركه ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه: "بنزيما سدد ركلة الجزاء لأنه كان في حاجة لذلك في ظل الفترة السيئة التي يمر بها".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد ليقفد ريال مدريد صدارة الترتيب بجدول الليجا لصالح برشلونة.