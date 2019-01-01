راموس على موعد مع التاريخ أمام جزر الفارو

ويحطم رقم كاسياس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سيكون سيرخيو راموس، قائد إسبانيا، على موعد مع التاريخ حال مشاركته في مباراة إسبانيا المقبلة في تصفيات أمم أوروبا أمام جزر الفارو.

ويملك راموس فرصة تخطي رقم إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب الإسباني على مدار تاريخه بعدما تساوى معه اللقاء الماضي.

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ووصل راموس إلى المباراة رقم 166 مثل كاسياس في الانتصار على رومانيا بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.

وسينفرد راموس بالرقم القياسي لحمل قميص لا روخا برصيد 167 إذا لعب أمام جزر الفارو مساء اليوم، الأحد، وهو الذي لعب للمرة الأولى مع الفريق في 2005.

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ويفصل راموس 17 مباراة عن عميد لاعبي العالم المصري أحمد حسن، وتسع مباريات عن صاحب المرتبة الثانية الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة لتصفيات أمم أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما لا تملك جزر فارو أي نقطة بعد.