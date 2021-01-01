راموس خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

سيرخيو راموس يخرج من قائمة ريال مدريد التي ستواجه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه التي تسافر لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان أصدره النادي قبل قليل، ولم يظهر فيها النجم الإسباني سيرخيو راموس الذي كان قد عاد لتوه من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوب

إيدير ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، إيسكو.

كريم بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجيو جوس، هوجو دورو.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي فراموس كان قد شارك في التدريبات الرئيسية التي أقيمت اليوم، وأكمل الجزء الأول منها وغادر بعد ذلك.

وشارك النجم البلجيكي في تدريبات منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية رفقة الظهير دانييل كارباخال، حيث استكملا البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

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وأوضحت إذاعة "كادينا كوبي"، أن راموس لا يعاني من أي مشكلة، لكن استبعاده من رحلة الغد يأتي في ظل تزاحم المباريات ورغبة زيدان في حصول القائد على بعض الراحة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة الغد وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بعد 27 جولة من البطولة.