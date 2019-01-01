راموس بعد تخطي سيلتا فيجو: نتيجة عادلة الفيديو ظلم مودريتش

القائد سعيد بالبداية الموفقة

أعرب قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن سعادته، بتحقيق الفوز على سيلتا فيجو خارج القواعد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وقال المدافع الأندلسي لصحيفة "ماركا" بعد المباراة "من الرائع أن نبدأ الموسم بانتصار مهم خارج ملعبنا بعد ما قيل عنا، وعلينا أن نركز على ما نقوم به، وأعتقد أننا قمنا بإعداد بدني لا بأس به، واليوم شاهدنا الريال بصورة رائعة، وأعتقد أن النتيجة عادلة".

وأضاف "سنغلق هذه الصفحة ولا نتأسف أو نحتفل. كل ما في الأمر أننا بدأنا مرة أخرى من نقطة الصفر بحثًا عن هدفنا بالمنافسة على البطولات الثلاث".

وفي رده على سؤال حول ما تغير في الريال، أجاب "النتائج تتغير، الجماهير لا تتذكر سوى البطولات والنتائج الإيجابية، لذا أفضل طريقة لنا هي نسيان الماضي والتفكير فيما هو قادم".

وعن تدخل تقنية الفيديو لطرد لوكا مودريتش، قال "نعرف أنها لحكاية اللعبة، واليوم تقنية الفيديو أضرت بنا ويجب أن نرى ذلك، لقد حدث كل شيء بسرعة، ولا أعتقد أن مودريتش تدخل بنية سيئة، وعمومًا تقنية الفيديو تطبق لمساعدتنا".

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وفي الأخير رفض التركيز على المنافس التقليدي برشلونة، قائلاً "علينا أن نركز على أنفسنا، وذلك بإضافة 3 نقاط لرصيدنا كل أسبوع".