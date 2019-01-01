راموس: الفيلم التسجيلي كان جيدًا والموسم الماضي هو الأسوأ بمسيرتي

سيرجيو راموس نجم ريال مدريد يكشف عن موقفه من الانتقادات التي تم توجيهها له بسبب الفيلم التسجيلي الذي تم تصويره في مواجهة أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أن الموسم الماضي كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة له في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس وأكد خلالها أنه لم يتوقع على الإطلاق أن يكون الموسم بذلك السوء عندما بدأ تصوير الفيلم التسجيلي الخاص به.

وقال راموس: "الموسم الماضي كان واحد من أصعب المواسم على الإطلاق بالنسبة لي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، في حالتي الجانبين يسيران دومًا معًا".

وأضاف: "لم نحقق الفوز بأي لقب سوى كأس العالم للأندية، ومثل تلك الأمور يكون لها تأثير كبير للغاية على حالتي المزاجية".

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وأكمل: "عندما تتعرض للهزائم يكون الخروج لتناول العشاء رفقة زوجتك أمرًا صعبًا، والخروج للحديقة مع الأطفال أيضًا، دومًا تحاول تفادي الجماهير عن طريق اللجوء للمنزل".

واختتم تصريحاته: "عندما فتحنا الباب أمام تصوير ذلك الفيلم التسجيلي لم نفكر في أن الموسم سيكون بذلك السوء، لكن في النهاية من الجيد أن ترى الجماهير أيضًا كيف تكون الأمور عندما نكون في حالة سيئة، وعندما نتعرض للهزائم".

جدير بالذكر أن راموس كان قد تلقى انتقادات لاذعة بسبب تصوير فيلم تسجيلي خلال مباراة إياب أياكس التي ودع خلالها الفريق دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.