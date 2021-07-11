راموس: أنا وباريس سان جيرمان زواج مثالي، ولن أعيش على أطلال الماضي!

القائد المدريدي سعيد في حديقة الأمراء..

كشف سيرخيو راموس عن الأسباب التي دعته ينضم إلى باريس سان جيرمان، مؤكدًا على إيمانه بأن علاقته بالنادي الفرنسي كـ"الزواج المثالي" حيث تتقاطع أهدافهما سويًا.

ورحل راموس عن ريال مدريد بعد 16 عامًا قضاهم داخل سانتياجو برنابيو، بنهاية عقده في يونيو الماضي، لينتقل إلى باريس سان جيرمان ويفضله على العديد من العروض الأخرى.

وبالنسبة للدولي الإسباني، فإن النادي الفرنسي يمنحه ما يريده من ناحية الطموح والمشروع الرياضي، ولكنه عاد وشدد أنه لن يعيش على أمجاده في الريال خلال تجربته الجديدة في حديقة الأمراء.

راموس قال "لم آتي إلى هنا لأعيش في الماضي، أريد أن أبدأ من الصفر وأن أفعل الأشياء بتواضع كبير، أريد أن أعمل كثيرًا مع الالتزام، أعتقد أن هذا أكثر ما يميزني".

وتابع "في النهاية يمكنك أن تفوز أو تخسر، هذه هي كرة القدم، ولكن عليك أن تقدم كل ما لديك، وهكذا تكون مرتاح الضمير، أعتقد أنني في المكان المناسب الآن مع أفضل فريق ممكن".

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أما عن أسباب تفضيله لباريس، قال "أكثر ما لفت انتباهي في هذا النادي هو قوته وتعطشه للفوز، اللاعبون دائمًا يريدون القدوم إلى هنا".

كما أضاف "لعبوا قريبًا نهائي دوري أبطال أوروبا وكانوا قريبين للغاية من تحقيقه وهذا شيء يجذبني أيضًا، أنا وباريس قد نكون زواجًا مثاليًا".

وأتم "إذا كان بإمكاني المساهمة في تحقيق لقب دوري الأبطال، فسيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي، إنه حلم أن أتمكن من تحقيق خامس ألقابي والأول لنادينا".

الجدير بالذكر أن راموس رفض عرضًا ضخمًا من الناحية المادية من آرسنال فقط لأجل التمكن من المشاركة في دوري الأبطال بالمواسم المقبلة.