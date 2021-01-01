راموس: أُجبرت على الخضوع للجراحة وأتمنى مساعدة ريال مدريد قريبًا

تصريحات سيرخيو راموس عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة

قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن قرار الخضوع لعملية جراحية في ذلك التوقيت لم يكن خيارًا ولكنه كان إجبارًا لأنه لم تكن هناك حلول أخرى للتعامل مع الإصابة.

وظهر قائد الفريق الملكي والمنتخب الإسباني لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، وذلك منذ إجراء عملية جراحية في الركبة اليسرى خضع لها يوم السبت الماضي

ومثل الخبر المفاجئ صدمة جديدة بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث سيفقد قائده لمدة قد تصل إلى شهرين في وقت لا يمر فيه الفريق بحال يسمح له بذلك.

وحول ذلك، أكد راموس أنه لم يكن أمامه خيار آخر فيما يخص إصابة ركبته إلا الخضوع للعملية الجراحية في هذا التوقيت، لذا كان الموضوع إجبارًا وليس اختيارًا كما يظن البعض.

وأضاف: "مرحبًا بالجميع، لقد عدت إلى المنزل، في النهاية لقد كان الأمر صعبًا، لا أحد يحب أن يكون في هذا الموقف بكل تأكيد"

وتابع: "ولكن الحمد لله كل شيء، لقد سارت على ما يرام، قرار الجراحة كان إلزاميًا بالنسبة لي، لقد أوصى به الأطباء ولم يكن لدي أي شيء آخر أو خيار غيره"

وأردف: "إنني سعيد بالدعم الذي تلقيته في الأيام الماضية، وأعد الجميع بأنني سأحاول العودة في أقرب وقت ممكن لمساعدة الفريق في هذه المرحلة الصعبة من الموسم"

وفي نهاية حديثه قال: "أود أن أشكر الدكتور لوز وجميع فريقه على العلاج والعمل الممتاز الذي تم معي في الأيام الماضية، وأخيرًا، شكرًا للجماهير على دعمهم لي في هذه الأوقات الصعبة"

وأكد كذلك: "بالطبع لا أنسى أحدًا ممن وقف بجانبي، أتذكركم جميعًا وممتن لكم على تلك الرسائل المليئة بالعاطفة التي لمست قلبي وشجعتني على العودة بقوة، تحية كبيرة جدًا، فاصل ونواصل ".

وكان ريال مدريد قد ذكر في بيان رسمي منذ يومين بخصوص العملية الجراحية: "قائدنا سيرخيو راموس قام بجراحة ناجحة بسبب إصابة يعاني منها في ركبته اليسرى، ومن المقرر أن يبدأ رحلة التعافي خلال الأيام القادمة".

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ووفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية ستبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين، الأمر الذي يأتي في وقت حساس من الموسم