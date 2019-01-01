رامسي يتعرض للإصابة من جديد

اللاعب عاد لتوه من الإصابة

تويتر هيثم محمد

أعلن المنتخب الويلزي تعرض نجمه آرون رامسي لإصابة جديدة ستبععده عن اللقاء القادم، رغم أن لاعب يوفنتوس عاد لتوه بعد التعافي من إصابة أخرى.

رامسي عاد في الأسابيع الماضية فقط للمشاركة واللعب مع يوفنتوس بعدما غاب عن فترة الإعداد للتعافي من الإصابة التي عانى منها في الموسم الماضي مع أرسنال.

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وأعلن ريان جيجز، مدرب ويلز، أن رامسي لن يكون حاضراً في لقاء سلوفاكيا المقبل بتصفيات أمم أوروبا ولن يسافر مع البعثة من الأساس بسبب الإصابة.

وذكر جيجز للحساب الرسمي للمنتخب الويلزي أن رامسي يعاني من شد في عضلات القدم، وعلى إثر ذلك لم يكمل المران، وأنه يأمل أن يكون جاهزاً للمباراة المقبلة مع كرواتيا.

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ولعب رامسي مع يوفنتوس حتى الآن في أربع مباريات منذ بداية الموسم، ما مجموعه 198 دقيقة مع البيانكونيري.