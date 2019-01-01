الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رامسي يبدأ تدريباته مع يوفنتوس

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Juventus
رامسي يستهل مشواره مع يوفنتوس بتدريباته الأولى مع ماوريسيو ساري

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

بدأ النجم الويلزي أرون رامسي تدريباته مع نادي يوفنتوس اليوم بعدما شارك في الحصة التدريبية لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

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وبات رامسي رسميًا لاعبًا ليوفنتوس بعدما انضم إلى البيانكونيري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آرسنال.

وبعد تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به نهايات الموسم الماضي، خضع رامسي لبرنامج تأهيلي من أجل استعادة لياقته.

وبمجرد أن أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة في الحصص التدريبية، استهل مشاركته فيها اليوم في أول تدريب له مع المجموعة.

وأشرف ماوريسيو ساري على التدريبات، في أول مرة يشرف على تدريب اللاعب الذي مدحه كثيرًا خلال تقديمه.

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يذكر أن رامسي سيرتدي الرقم 8 والذي ارتداه عدد من اللاعبين الكبار في تاريخ النادي كان آخرهم كلاوديو ماركيزيو.  

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