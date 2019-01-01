رامسي مهدد بالغياب عن مواجهة نابولي

متى يعود رامسي من الإصابة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يواجه نادي يوفنتوس أزمة قبل مباراة نابولي باستمرار إصابة آرون رامسي، لاعب الفريق، وإمكانية غيابه عن المواجهة.

رامسي لم يشارك في ليلة فوز البيانكونيري بهدف نظيف على بارما في افتتاح الموسم من الدوري الإيطالي.

وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية فإن رامسي لم يتعافى من إصابته في الظهر وقد يتم استبعاده أمام نابولي ليكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي.

وأوضحت أنّ الويلزي غاب عن التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، مما يهدد تواجده يوم السبت المقبل.

وقد يعود صاحب الـ 28 عامًا أما فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي مطلع الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنّ ماوريسيو ساري لم يتواجد على مقاعد السيدة العجوز ضد بارما بسبب مرضه بالتهاب رئوي ولكنّه قد يعود أمام نابولي.