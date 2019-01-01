رامسي: فخور لارتدائي قميص يوفنتوس

رامسي متحمس للرحلة الجديدة مع ساري في يوفنتوس وفخور باللعب في أحد أفضل أندية العالم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أرون رامسي إنه متحمس لبدء التجربة الجديدة في يوفنتوس، وفخور بارتداء قميص أحد أفضل الأندية في العالم.

وكان يوفنتوس قد قدم أرون رامسي اليوم لوسائل الإعلام من خلال المؤتمر الصحفي الي عقده من أجل تقديمه.

وخلال المؤتمر، أعرب رامسي عن سعادته بهذه الخطوة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يستطيع الانتظار من أجل لعب مباراته الأولى مع الفريق.

وقال رامسي: "أود أن أشكركم جميعًا على وجودكم هنا وأنا سعيد جدًا لوجودي بينكم هنا في يوفنتوس. إنه أحد أفضل الفرق في العالم على الإطلاق"

وأضاف: "مستعد للعمل بجد مع المجموعة من أجل أن أكون جاهزًا للمشاركة في أقرب وقت ممكن، عندما سمعت باهتمام يوفنتوس بي كان حلمًا جميلًا، والحضور إلى هنا كان واقعًا أجمل بكثير"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وتابع: "لست أول ويلزي يرتدي قميص يوفنتوس، جون تشارلز أسطورة حققت الكثير هنا. إنه بطل عظيم في كرة القدم الويلزية وهو بالتأكيد شخص أتطلع إلى أن أصبح مثله وسأحاول محاكاته"

وحول ماوريسيو ساري قال رامسي: "لقد قدم عملًا جيدًا مع تشيلسي في إنجلترا، لقد لعبت ضده وكان شيئًا صعبًا لأنه مدرب يهتم بالكثير من التفاصيل"

وأضاف: "ستكون تجربة جيدة بكل تأكيد أن ألعب تحت قيادته، هو أحد المدربين الذين أحبهم في كرة القدم وأنظر إليهم نظرة احترام بغض النظر عن فريقه"

وتابع: "عملية التعافي من الإصابة بالنسبة لي تسير بشكل جيد ويومًا بعد يوم أستعيد عافيتي، لم يتقرر بعد ما إذا كنت سأذهب في جولة آسيا التحضيرية أم لا"

وحول رقمه قال رامسي: "سأرتدي القميص رقم 8 في الموسم المقبل. كنت أرغب في ذلك وعندما أتيحت لي الفرصة كان عليّ أن آخذه. أعرف أن بطلًا عظيمًا مثل كلاوديو ماركيزيو قد ارتداه، إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أسير على خطاه"

وأضاف: "أحب أن أكون مؤثرًا دائمًا، وأهتم بمساعدة الفريق بأي شكل سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها أو أي شيء آخر، المهم أن أكون جزءًا هامًا من المجموعة"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع ثنائي الوسط أرون رامسي وأدريان رابيو في صفقتي انتقال حر بعد نتهاء عقديهما مع آرسنال وباريس سان جيرمان.