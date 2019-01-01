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رامسي إلى يوفنتوس - راتب خرافي يقترب من كريستيانو رونالدو

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Getty/Goal
رامسي أتم الاتفاق بصورة نهائية مع يوفنتوس بعد الموافقة على راتبه الضخم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع آرون رامسي، لاعب أرسنال، على أن يصبح ثاني أكثر لاعب تقاضيًا للرواتب بعد كريستيانو رونالدو.

رامسي لديه عقد ينتهي مع الجانرز في الصيف الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ اللاعب الويلزي وقّع بالفعل على عقد يمتد لخمس سنوات مع البيانكونيري على أن يكون ساريًا بداية من الصيف الجاري.

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وأوضحت أنّ اللاعب سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 140 ألف إسترليني أو ما يعادل 7.2 مليون إسترليني في الموسم.

كريستيانو رونالدو هو صاحب أعلى راتب في صفوف يوفنتوس والذي يصل إلى 27 مليون إسترليني في الموسم.

ويتفوق آرون رامسي في راتبه على باولو ديبالا ودوجلاس كوستا وباقي لاعبي السيدة العجوز.

 

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